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’ta lavanta yetiştiriciliği başladı

ve ’da büyük ilgi gören lavanta bahçelerinin bir benzeri ’nın ilçesinde 3.5 dönümlük alanda kuruldu. Bahçe terapi amaçlı kullanılacak

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Kaş’ta lavanta yetiştiriciliği başladı

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşayan emekli öğretim görevlisi ve tiyatrocu Ayşegül Savaş'ın (47) girişimiyle Gökçeören Mahallesi İzne mevkisinde lavanta yetiştirilmeye başlandı. Bölgedeki 3.5 dönümlük alanda 500 kök lavanta toprakla buluşturuldu. Ayşegül Savaş yurt dışında çiçek terapisi üzerine eğitimler almaya gittiğinde lavantanın hayatına girdiğini söyledi.

TERAPİ AMAÇLI OLACAK
Ömrü yettiğince lavanta yetiştireceğini vurgulayan Savaş, "Bu güzel topraklar çiçeklerle coşmalı, çiçeklerle şifalanmalı insanlar" diye konuştu. Sekiz yıl önce kış mevsiminde Kaş'a geldiğini ve burada iki gök kuşağını iç içe geçmiş olarak görünce kalmaya karar verdiğini belirten Savaş, tıbbi amaçlı lavanta yetiştirdiğini ifade etti. Bu yıl ilk hasadı yaptığını anlatan Savaş, "Likya coğrafyası bu ekim için çok uygun topraklar. Bahçemde lavantayı bizzat toplayarak, uçucu yağını çıkarıyorum" açıklamasında bulundu.

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Kaş’ta lavanta yetiştiriciliği başladı
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