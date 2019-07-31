Kürsü Antalyalıların

Antalya'da yağlı güreş heyecanı bu kez Konyaaltı Belediyesi'nin himayesinde gerçekleştirilen 22'nci Geleneksel Feslikan Yağlı Güreşleri'nde yaşandı. Denizden yüksekliği 1850 metreyi bulan Konyaaltı'nın Beydağı eteklerindeki güzide yaylası Feslikan, yağlı güreşlerin yapılmasıyla kendini büyük bir insan seline bıraktı. Başta Antalyalılar olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yağlı güreşleri izlemeye gelen kalabalığın coşkusu görülmeye değerdi. 49'u başpehlivan olmak üzere toplamda 686 pehlivan güreşlerde kol bağladı. YİNE YENİDEN BALABAN

Yapılan yağlı güreşlerin başpehlivanı İsmail Balaban olurken, Kırkpınar Başpehlivanı Ali Gürbüz ikinci oldu. Turan Balaban ve İsmail Koç ise üçüncülüğü paylaştı. Kürsüye çıkan 4 başpehlivanın da Antalyalı olması dikkat çekti. Edirne Trakya Birlik Genel Müdürlüğü sporcusu İsmail Koç'un dışındaki üç başpehlivan da Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşti. 2016 yılında 15 Temmuz hain darbe gi- rişimi dolayısıyla yapılamayan Feslikan Yağlı Güreşleri'ni 2017 yılında Fatih Atlı, 2018 yılında da yine İsmail Balaban kazanmıştı.

GÖKBEL'İN RÖVANŞINI ALDI

İsmail Balaban ilk turda Ramazan Bircan'ı geçerken, ikinci turda tur atladı. Üçüncü turda iddialı rakip Tanju Gemici'yi yenerek çeyrek finale ulaştı. Çeyrek finalde Furkan Durmuş Altın'ı, yarı finalde İsmail Koç'u geçen Balaban'ın rakibi finalde Ali Gürbüz oldu. Balaban, rakibi Gürbüz'ü yenerek adını zirvenin en tepesine yazdıran başpehlivan oldu. Geçen hafta Alanya Gökbel Yağlı Güreşleri'nde yine karşılaşan ikiliden gülen taraf Ali Gürbüz olmuştu. İsmail Balaban böylece Gökbel'in rövanşını almış oldu.

ÇEKİŞMELİ GÜREŞLER

Yağlı güreşler çekişmeli maçlara da sahne oldu. Özellikle Tanju Gemici ile Fatih Atlı, Hamza Köseoğlu ile Nedim Gürel karşılaşmalarında yüksek heyecan yaşandı. İsmail Balaban ile Tanju Gemici arasında geçen sert elenseleşmelerin yaşandığı ve tansiyonun yükseldiği karşılaşma nefesleri kesti. Bu yıl da güreş ağası değişmedi. Mustafa Koç, yine Feslikan Yağlı Güreşleri'nin ağası oldu.