Müge’yi jandarma kurtardı

Muğla'nın? Fethiye ilçesindeki Kabak Koyu'nda çıktığı doğa yürüyüşünde yaklaşık 30 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı. İzmir'den arkadaşı ile kamp yapmak için Faralya Mahallesi'ne geldiği öğrenilen 41 yaşındaki Müge Örgün, Aladere Şelalesi'ne doğru yürüyüşe çıktı. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen Örgün, şelaleye tırmandığı sırada yaklaşık 30 metre yüksekten aşağıya düştü.

1 SAAT TAŞINDI

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeni ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve sağlık sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Örgün'ün çeşitli yerlerinde kırık olduğunu tespit etti. Örgün, düştüğü yerden sedyeye alınarak sarp arazide JAK, sağlık ekipleri ve vatandaşlar tarafından yaklaşık 1 saat taşındıktan sonra koyda bekleyen ambulansa ulaştırıldı. Örgün, hastaneye kaldırıldı.