Müze-cami olacak

Antalya AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, kent gündemini meşgul eden Şehzade Korkut Camisi'nde çalışmaları inceledi. Atay Uslu, geçen yıl ziyaret ettiği yapıyı çöp içinde bulduklarını ve utanç duyulan halde olduğunu belirterek, tarihe sahip çıkmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Uslu, "Restorasyon çalışmaları bilimsel adımlarla yapılıyor. 1500 yılından 1896'daki yangına kadar cami olarak kullanan eseri yine cami olarak kullanacağız. Bizde her cami aynı zamanda müzedir" açıklamasında bulundu.

20 MİLYON LİRALIK ÇALIŞMA

Restorasyon için yaklaşık 20 milyon liralık bir ödenek ayrıldığını açıklayan Atay Uslu, "Bu camiyi 2021 yılında hizmete, ibadete açmayı planlıyoruz" dedi. Minareye külah konulmasıyla ilgili tartışmalara da değinen Uslu, "Bir eserin orijinalinde ne varsa o yapılır. 400 yıl minare varmış. Yangın nedeniyle külah yok olmuştu. Biz yapının aslına müdahale etmiyoruz. Külahı koymasaydık yangının dediğini tercih etmiş olacaktık. Biz atalarımızın tercihini yerine getirdik" dedi. İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise cami hakkında yanlış bilgilendirmeler olduğunu söyledi. Taş, "Burası bittikten sonra en çok ziyaret edilen yapılardan biri olacak" diye konuştu.