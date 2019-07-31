Antalya'da turistler için çeşitli aktiviteler düzenlenirken, konaklama tesislerinin en önem verdiği konuların başında mutfak geliyor. 'Her şey dahil' konseptinde hizmet veren otellerde, turistlere dünya mutfağının yanı sıra Türk ve Osmanlı mutfağından lezzetler sunuluyor.

YEMEKLİ TÜRK GECESİ

AÜ Manavgat Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Crystal Palace Hotel Genel Müdürü Hamza Yalçın, Osmanlı ve Türk mutfağının dünyada en popüler mutfaklardan olduğunu belirtti. Otellerde yapılan en önemli etkinliklerin başında yemekli ülke geceleri geldiğini kaydeden Yalçın, bunlardan en çok istenilen ve sevilen etkinliğin Türk geceleri olduğunu söyledi. Yalçın, Osmanlı mutfağının hem çeşit, hem de sebzelerin doğru kullanılması ve yemeklerin çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu belirterek, "Sadece patlıcandan 156 çeşit yemek yapılıyor" dedi.