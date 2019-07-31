Polis modifiyeye göz açtırmıyor

ISPARTA'DA trafik kazalarının başlıca sebeplerinden olan modifiyeli araç olarak tabir edilen araçlara denetimler sıkılaştırıldı. Kentte, kazaların önlenmesi ve azaltılması adına emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde, toplam 6 bin 938 modifiye edilen otomobil, motosiklet ve motorlu bisikletin kontrol edildiği ve bunlardan bin 646'sına toplam 831 bin 264 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

551 ARAÇ TRAFİKTEN MEN

Polisin kontrol ettiği modifiyeli araçlardan 551'inin de trafikten men edildiği belirtildi. Sürücülerine 831 bin 264 lira idari para cezası uygulandı. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Trafikte seyreden modifiye edilmiş otomobiller ile motosikletler ve motorlu bisikletler trafik güvenliğini tehlikeye düşürmektedirler ve sık sık trafik kazalarına karışmaktadırlar. Denetimlerimiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.