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Raylı sistemde kum torbası testi

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Raylı sistemde kum torbası testi
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar Hattı'nda kum torbalı deneme sürüşleri başladı. Güvenlik testleri kapsamında tramvay vagonlarına 20 ton kum torbaları yüklenerek, enerji iletim hattı, tramvay ve rayların uyumu test ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100 günlük icraat açıklamalarında hattın 1 Ağustos itibariyle başlayacağını duyurmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada 28 ayrı testin büyük ölçüde tamamlandığı ve tramvayın test sürüşlerinin ardından ağustos ayında yolcu taşımaya başlayacağı açıklandı.
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Raylı sistemde kum torbası testi
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