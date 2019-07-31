Raylı sistemde kum torbası testi

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Büyükşehir Belediyesi, 3'üncü Etap Raylı Sistem Varsak-Otogar Hattı'nda kum torbalı deneme sürüşleri başladı. Güvenlik testleri kapsamında tramvay vagonlarına 20 ton kum torbaları yüklenerek, enerji iletim hattı, tramvay ve rayların uyumu test ediliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 100 günlük icraat açıklamalarında hattın 1 Ağustos itibariyle başlayacağını duyurmuştu. Belediyeden yapılan açıklamada 28 ayrı testin büyük ölçüde tamamlandığı ve tramvayın test sürüşlerinin ardından ağustos ayında yolcu taşımaya başlayacağı açıklandı.