Sultan’ın Fethiye keyfi

BUGÜN NELER OLDU

sinemasının Sultan unvanlı ünlü ismi Türkan Şoray, kardeşi Nazan Şoray ile birlikte Muğla'nın Fethiye ilçesinde tatilin tadını çıkarttı. Mavi yolculuk kapsamında tekneyle Fethiye'ye gelen Türkan Şoray, Fethiye'de gözlerden uzak Aborda Balık Evi'nde akşam yemeği yiyerek, Fethiye'nin keyfini çıkardı. Türkan Şoray, daha sonra Fethiye Paspatur Çarşısı'nda tur attı. Hayranlarının ilgisi karşısında ünlü sanatçı, "Fethiye'nin sıcak, samimi insanlarının ilgisi beni mutlu etti" dedi. Türkan Şoray ve Nazan Şoray daha sonra tekneye döndü. Türkan Şoray kızı Yağmur ile birlikte fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.