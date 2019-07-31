Turist için ek bütçe talebi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, ATSO'nun Temmuz ayı meclis toplantında ülke ve kent ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın Türkiye'nin turizm hedefleri için önemli katkı yapacağına kuşku olmadığını belirten Çetin, "Ajansın gelirlerine ilişkin tahminler 150-200 milyon dolar düzeyinde. Şimdiye kadar tanıtım bütçesi 30 milyon dolar civarıydı, dolayısıyla tanıtım için büyük bir bütçe olacağına kuşku yoktur" diye konuştu.

TURİST ŞEHRİ HOR KULLANIYOR

Turizmin tek sorunun tanıtım olmadığını belirten Çetin, turizm merkezlerinde yerel yönetim hizmetleri için kaynak sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi. Çetin, "Örneğin Antalya nüfusu 2.5 milyon civarında ve kendi geceleme sayımız 900 milyon düzeyinde. Yabancı ve yerli turist gecelemesi 150 milyon civarında. Turist şehri bizden çok daha hor kullanıyor. Turistin ulaşım, su kullanımı, atık gibi altyapı ve hizmet tüketimi yerlinin en az iki katıdır. Belediyelerin bütçe paylarında turizm nüfusu dikkate alınmalı" diye konuştu. Toplantıda, tekstil sektörüne yönelik düzenlenen 'En Güzel Vitrin Yarışması'nda dereceye girenler de ödüllendirildi. Manolya Ülkü birinci, Didonis Gıda Tekstil ikinci, Çerçiler Kumaş üçüncü oldu.