Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yeleman atladı mı düştü mü?

atladı mı düştü mü?

’da bir ay önce evlenip Kemer’e balayına gelen Rakhmatullin, kaldığı otelde eşi Almura ile tartıştıktan sonra 2’nci kattan düşerek ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 31.7.2019
Yeleman atladı mı düştü mü?

Antalya'ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Olay Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR
1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, otelin 2'nci katındaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü. Koridora kadar taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Rakhmatullin'i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridorundan galeri boşluğuna düştü. Zemindeki çiçekliklere çarpan ve ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin'ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kazak turistin durumunmun ciddi olduğu ve tedavisi için Antalya'ya sevk edildiği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeleman atladı mı düştü mü?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN