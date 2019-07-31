Yeleman atladı mı düştü mü?

Antalya'ya balayı tatiline gelen Kazakistan uyruklu erkek turist eşiyle tartıştıktan sonra yüzlerce turistin bakışları altında 12 metreden beton zemine düştü. Olay Kemer ilçesindeki 4 yıldızlı bir otelde meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

1 ay önce evlendikleri öğrenilen Alnura-Yelaman Rakhmatullin çifti, otelin 2'nci katındaki odalarında tartışmaya başladı. İddiaya göre aşırı alkollü olan Yelaman Rakhmatullin (24) ile eşi arasındaki tartışma sırasında otel odası savaş alanına döndü. Koridora kadar taşan tartışma üzerine otelin özel güvenlik görevlileri müdahale ederek Rakhmatullin'i sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra Rakhmatullin, henüz belirlenemeyen bir nedenle otelin iç balkon tarzı koridorundan galeri boşluğuna düştü. Zemindeki çiçekliklere çarpan ve ayağı kırılarak kopma noktasına gelen Rakhmatullin'ün göğüs ve kafasında ciddi travma oluştuğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kazak turistin durumunmun ciddi olduğu ve tedavisi için Antalya'ya sevk edildiği bildirildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.