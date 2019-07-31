Yörük şöleninde alan araştırması

Antalya? Akdeniz Üniversitesi Yörük Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÖRKAM) yönetimi Konya Akşehir'de gerçekleştirilen 23. Akşehir Deveboynu Şöleni'ne katıldı. Akademik katkı ve alan araştırması için şölene katılan ekipte YÖRKAM Müdürü Doç. Dr. Fatih Uslu ile Prof. Dr. Suat Kolukırık'ın başında olduğu akademisyenler yer aldı.

ANTALYA'NIN YAYLASI

Uslu, Deveboynu yaylasının Antalya-Konya arasındaki Honamlı, Sarıkaralı ve Karatekeli Yörükleri başta olmak üzere birçok Yörük grubunun yaylası olduğunu söyledi. Uslu, "Genç nesillere bu kültürün aşılanması kültür aktarımı değil, Türk milli kültürünün mihenk taşını korumaktır" dedi.