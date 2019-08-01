Akrep eve dönüyor

Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı olan Bolu kampını bugün tamamlayacak. 21 Temmuz'da başlayan kamp çalışmalarında yaptığı hazırlık maçlarında Aytemiz Alanyaspor ve Fatih Karagümrük ile 0-0, Osmanlıspor ve Ç. Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar birinci etap kamp çalışmalarında Erzurum'da ise Gençler birliği ile 1-1 berabere kalmıştı.

TARIK ÇAMDAL SAKATLANDI

Lige hazırlık için yapılan 5 maçta 4 gol atıp 4 gol yiyen Akrep'te bu yeni sezonda sol bek olarak düşünülen ve büyük ümit beklenen Tarık Çamdalı sakatlandı. Takımdan bir gün önce kamptan ayrılan Tarık kontroller için Antalya'ya geldi. Antalyaspor'da futbolcular pazar gününe kadar izin yapacak ve pazartesi gününden itibaren kendi evinde çalışmalarını sürdürecek. Yeni sezonla ilgili transfer çalışmalarına geçen sezonun ikinci yarısından itibaren başladıklarını vurgulayan Korkmaz yol haritasını anlattı.

BAŞKANIMIZ ÇOK GAYRETLI

Korkmaz, "Çalışmalarımızı devam ettirdik. Oyuncu takiplerini hem benim ekip hem de Antalyaspor'un futbolcu tarama ekibi tarafından programlar çerçevesinde yaptık. Raporumuzu verdik. Üç mevkiye transfer istiyorum. Transfer çalışması zor. Kulüp uğraşıyor. Geçmişten gelen yük var, borçlar var. Onlarla uğraşılıyor. Oyuncuların maddi anlamdaki ödemleri var. Yapılandırmayla uğraşılıyor. İstediğimiz bütçe olmuyor ama herkes bu takımı daha iyi yapabilmek adına iyi niyetli çalışıyor ve çabalıyor. Başkanımız ve yöneticilerimiz bu konuda gayretli. İnşallah bu üç mevkiye transferi yaparsak o zaman bizim için daha iyi olacak" diye konuştu.



KAMP İYİ GEÇTİ

Bülent Korkmaz, sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarını değerlendirdi. Bolu kampında her şeyin iyi gittiğini, ufak tefek sakatlıkların yaşandığını söyleyen tecrübeli hoca, ligin başlamasına iki haftadan fazla sürenin olduğunu, bir hazırlık maçı daha yapacaklarını, daha sonra takımın istenilen duruma geleceğini kaydetti.