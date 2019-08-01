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’da yüksek tempo

Üçüncü etap hazırlık kampı çalışmalarını ’da sürdüren Aytemiz yarın Bundesliga’nın ünlü kulüplerinden 04 ile hazırlık karşılaşması yapacak

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Avusturya’da yüksek tempo

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarının 3'ncü etabını Avusturya'da devam ettiren Aytemiz Alanyaspor tempo artırdı. Avusturya'nın Salzburg kentine çalışmalarını günde çift antrenmanla sürdüren turuncu-yeşililer, kampının ilk hazırlık maçını yarın Bundesliga ekiplerinden Schalke 04 ile yapacak.

ESKİ VE YENİLER KAYNAŞTI
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut gözetimindeki antrenmanlarda güç ve dayanıklılık çalışmaları dikkat çekti. Oldukça neşeli geçen antrenmanda yeni transferler de takım arkadaşları ile kaynaştı. Turuncuyeşillilerin son transferi İspanyol Juanfran da kamp kadrosuna dahil oldu. Hochfilzen futbol sahasındaki antrenmanlarda futbolcuların neşeli olması dikkat çekti.

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Avusturya’da yüksek tempo
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