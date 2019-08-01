Çocuklarını görmek istiyor

ANTALYA'NIN

Muratpaşa ilçesinde, iki katlı gecekondunun alt katında iki çocuğuyla yaşayan 47 yaşındaki İsmihan Piker'in dünyası, iki yaşında halk arasında 'tavuk karası' ya da 'gece körlüğü' olarak bilinen hastalığa yakalanmasıyla kararmaya başladı. Yıllar içinde görme kaybı iyice artan Piker'in ilk olarak sağ gözü, 9 yıl önce de sol gözü görme yetisini tamamen kaybetti. Kayseri'de özel bir hastanede yapılan kök hücre tedavisinin ilk adımı PRP uygulamasına mahalle halkının maddi yardımıyla giden Piker'in umudu, doktorların, tedaviyle az da olsa görebileceğini belirtmesi üzerine yeniden yeşerdi.

MADDI DESTEK BEKLİYOR

Kök hücre tedavisi için Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmasına karşın, gerekli 30 bin lirayı bulamayan Piker, yardımseverlerden destek bekliyor. İki gözünü kaybettikten sonra bir yıl önce hastalığıyla ilgili Kayseri'deki bir hastanede kök hücre tedavisi uygulandığını öğrendiğini aktaran Piker, "Yeterli parayı bulmam halinde görme özlemim sona erecek. Çocuklarımın yüzünü görmek istiyorum. Onları çok merak ettiğim için gözümün açılmasını çok istiyorum" dedi.