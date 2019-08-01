Domates fiyatına ihracat dopingi

ANTALYA Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, Temmuz ayı meclis toplantısında artan domates fiyatlarıyla ilgili konuştu. Çandır, bu dönemde hiç olmadığı kadar Avrupa'ya domates ihraç edildiğini, bunun da domates fiyatlarının artmasına neden olduğunu söyledi.

BALKAN HAVALARI ETKİLEDİ

ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ise Balkanlarda havaların yağışlı geçmesi nedeniyle üretimdeki düşüklük ve Avrupa'ya domates ihracatının bu dönemde artışının, son günlerde domates fiyatlarını artırdığını aktardı. Erdoğan Ekinci, domatesin 1,5 liradan 3 liraya yükseldiğini, bayram öncesi fiyat artışının suni olduğunu kaydetti.