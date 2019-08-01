Ejder Kumluca’ya kondu

ANTALYA'NIN Gazipaşa ilçesinde ilk olarak deneme dikimlerine başlanan ve son dönemde yoğun olarak yetiştirilen ejder meyvesi pitahaya, Kumluca ilçesinde de yetiştirilmeye başlandı.

TANESİ 15 LİRA

Domates, patlıcan ve salatalığın fiyatlarının sık sık değişmesi, masraflarının artması nedeniyle Beykonak Mahallesi'nde yaşayan Bilal Bayram, domates bulunan seralarından birini söküp, bu meyveyi denemek için hazırlık yaptı. 2 yıl içinde tropikal meyveyi 1.5 dönümlük serada yetiştirerek hasadına başlayan Bayram, ürünlerin tanesini 15 liradan satıyor.