Geleceğin yıldızları yetişiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde açılan yaz spor okulları kapsamında ligler düzenliyor. Kent genelinde bulunan futbol ve basketbol okullarının katılım gösterdiği 'Spor Okulları Yaz Ligi'nde, 36 okuldan 576 sporcu ter döküyor. Yaz spor okullarına destek olmak, geleceğin yıldızlarını keşfetmek ve çocuklara Antalyaspor sevgisini aşılamak amacıyla, Büyükşehir Belediyesi ve Antalyaspor kulübü işbirliğinde hayata geçirilen Spor Okulları Yaz Ligi, Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleşiyor.

576 MİNİK FUTBOLCU

Futbol branşında 36 futbol okulunun katılımıyla start alan ligde 576 minik sporcu ter döküyor. 2008- 2011 yaş grupları arasında gerçekleşen lig, 100'e yakın karşılaşmanın ardından son bulacak. Antalya'da büyük ilgi gören okulllarda, futbol branşında başlayan lig, daha sonra basketbol branşıyla devam edecek.