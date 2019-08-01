Gün batımında bir başka güzel

BURDUR'UN Yeşilova ilçesinde beyaz kumsalı ve berrak suyunun ortaya çıkardığı güzellikle 'Türkiye'nin Maldivler'i olarak ünlenen ve turistlerin ilgisi her geçen gün artan Salda Gölü, gün batımında adeta görsel şölen sunuyor. Günün son ışıklarında Salda Gölü'nün bembeyaz kumsalı ve serin turkuaz suyunda yürüyenler, güneşin göle veda ederken suda ve kumsalda bıraktığı göz alıcı parıltılarını izlemenin keyfini yaşıyor.

DÜĞÜN ÇEKİMLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Denizli ve Antalya'dan gelinlik ve damatlıklarıyla düğün albümü için fotoğraf çektirmeye gelen çiftler de gün batımında Salda Gölü'nde oluşan görsel şölende en özel günlerini ölümsüzleştiriyor. Fotoğraf tutkunları da gölün beyaz adalar, tabiat parkı ve Kayadibi bölgelerinde çkim yapıyor. Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürü Rıza Kamil, Gölün gün batımında yeni evli çiftler ve doğa tutkunlarınca uğrak noktası haline geldiğini vurguladı.