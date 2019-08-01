Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Jandarmalardan eğitime destek

Jandarmalardan eğitime destek

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Jandarmalardan eğitime destek
ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelinin eğitime verdiği destek devam ediyor. Daha önce Finike'de Şehit İsmail Çakan İlkokulu'nun duvarlarını boyayan askerler, son olarak Serik ilçesinde Sakarya İlkokulu'nun duvarlarını boyadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar'ın örnek tavrı takdir topladı. OKULU BOYADILAR
Göreve gittikleri Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki okulun bakımsız duvarlarını fark eden jandarma ekipleri, okul müdürüyle konuşarak sınıfları boyamak için harekete geçti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürüyle jandarma ekipleri gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti. Boyamaya öğrenciler de destek verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarmalardan eğitime destek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN