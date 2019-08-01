Jandarmalardan eğitime destek

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelinin eğitime verdiği destek devam ediyor. Daha önce Finike'de Şehit İsmail Çakan İlkokulu'nun duvarlarını boyayan askerler, son olarak Serik ilçesinde Sakarya İlkokulu'nun duvarlarını boyadı. Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Sevim Koç, Jandarma Kıdemli Başçavuş Mehmet Farfar'ın örnek tavrı takdir topladı.Göreve gittikleri Serik ilçesi Yukarı Kocayatak Mahallesi'ndeki okulun bakımsız duvarlarını fark eden jandarma ekipleri, okul müdürüyle konuşarak sınıfları boyamak için harekete geçti. Bu isteği olumlu karşılayan okul müdürüyle jandarma ekipleri gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti. Boyamaya öğrenciler de destek verdi.