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10 TIR’la geliyor

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Jennifer Lopez 10 TIR’la geliyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Regnum Carya Otel'de gerçekleşecek konsere Jennifer Lopez 90 kişilik ekibi ve 10 TIR dolusu malzeme ile gelecek. Lopez'in 2 saat sahnede kalması bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro'ya kadar çıkıyor. Konsere Hadise ve Demet Akalın gibi Türk şarkıcıların da gelmesi bekleniyor.

1 YILLIK HAZIRLIK
Regnum ekibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez villayı Lopez için hazırlıyor. Villada Lopez'in çocukları için çocuk kulübü düzenlenecek. Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini belirterek, "Son dönemece geldik" dedi.

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Jennifer Lopez 10 TIR’la geliyor
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