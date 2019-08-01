Kurallara uymadı teşhir edildi

ANTALYA'NIN Muratpaşa Belediyesi zabıta ekipleri, Yüksekalan Mahallesi'nde Salı günleri kurulan sokak pazarında, sattığı ürünlere fiyat etiketi koymayan esnafa örnek bir ceza uyguladı. Önce uyarılan esnafın sonraki haftalarda da aynı kural ihlalini sürdürmesinin ardından ekipler, bu kişiye para cezası uyguladı.

TABELA İLE DUYURULDU

Buna rağmen hala kurallara uymayan esnafın bu hafta tezgah açmasına izin verilmedi. Ekipler, vatandaşların bilgilenmesi amacıyla tezgahın bulunduğu yere, 'Bu tezgah sahibi pazar yeri kurallarına uymadığından dolayı geçici süre ile cezalandırılarak kapatılmıştır' tabelaları yerleştirdi. Esnafın eylemini sürdürmesi durumunda cezaların katlanarak artırılacağı bildirildi.