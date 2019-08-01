Reklamcılarda yeni yönetim

AKDENİZ Reklamcılar Derneği (ARD) yeni yönetimini belirledi. Antalya Gazeteciler Cemiyeti'nde gerçekleşen olağan genel kurul toplantısında ARD'nin yeni Başkanı Haluk Özsevim oldu. ARD'nin Başkan Yardımcılığına Rafet Güzel ve Kunt Hepyücel, Genel Sekreterliğe Emel Erçiftçi, sayman üyeliğe ise Fulya Sarman getirildi.

ANTALYA TANITIMI YAPILACAK

Haluk Özsevim, ARD'yi yapacakları çalışmalarla 2 yıl boyunca ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi. Reklamcılık sektörü adına yapacakları çalışmaların yanı sıra hazırlayacakları projelerle turizmin başkenti Antalya'nın tanıtımına da destek olmak istediklerini ifade eden Özsevim, "Yapacağımız işbirlikleri ile Antalya'nın zenginliklerinin bütün dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmak istiyoruz" diye konuştu.