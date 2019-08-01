Yaylada voleybol oynama zevki

ANTALYA Kaş'ın Gömbe yaylasında bu yıl ikincisi düzenlenen Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Kaş, Demre ve Elmalı'dan 12 takım katıldı. İlk turda 6'şar kulüp iki grupta lig usulü karşılaştı. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci tura, çeyrek finale yükseldi. İkinci turda maçlar eleme usulü oynandı. Finalde Tekkespor ile Eymirspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Tekkespor, Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalar verildi.

BELEDİYEDEN TAM DESTEK

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerle gençlere güzel örnek olan girişimcilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklere Kaş Belediyesinin destek olmaya devam edeceğini belirtti.