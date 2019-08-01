Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Yaylada voleybol oynama zevki

Yaylada voleybol oynama zevki

Giriş Tarihi: 1.8.2019
Yaylada voleybol oynama zevki

ANTALYA Kaş'ın Gömbe yaylasında bu yıl ikincisi düzenlenen Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası sona erdi. Turnuvaya Kaş, Demre ve Elmalı'dan 12 takım katıldı. İlk turda 6'şar kulüp iki grupta lig usulü karşılaştı. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci tura, çeyrek finale yükseldi. İkinci turda maçlar eleme usulü oynandı. Finalde Tekkespor ile Eymirspor karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 mağlup eden Tekkespor, Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası'nın şampiyonu oldu. Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalar verildi.

BELEDİYEDEN TAM DESTEK
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerle gençlere güzel örnek olan girişimcilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklere Kaş Belediyesinin destek olmaya devam edeceğini belirtti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaylada voleybol oynama zevki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN