AK Parti’de kurucular buluşması

AK Parti Antalya İl Teşkilatı, ilçe ziyaretlerine Alanya'dan başladı. AK Parti MKYK Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mustafa Köse, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Alanya AK Parti kurucuları, meclis üyeleri ve ilçe yönetimi ile bir araya geldi. Heyete Kadın Kolları Başkanı Tülay Beşkonak Özçay ve Gençlik Kolları Başkanı Ali Bayram Doğan da eşlik etti.

BÜYÜK EMEĞİNİZ VAR

AK Parti Alanya kurucu yönetim kurulu üyeleri ile bir arada olmaktan memnun olduğunu belirten Mustafa Köse, "Partimizin kuruluşunda sizlerin büyük emekleri var. Sizlerin o günlerde hangi şartlarda partimizi kurduğunuzu, zor şartlarda mücadele verdiğinizi biliyoruz. Sizlerin o özverili gayretleriniz sayesinde partimiz bugünlere geldi" dedi. Dünyayı dizayn etmeye alışmış ülkelerin bağımsız ve güçlü Türkiye görmek istediklerini belirterek, "Bunun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için her yolu deniyorlar. Biz bir olursak, birbirimize kenetlenirsek onlar amaçlarına asla ulaşamayacaklar" diye konuştu.

KARAMSARLIK YOK

AK Parti'nin kuruluş yıllarındaki siyasi tabloyu hatırlatan İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ise "Bu hareket, teşkilatların özverili çalışmaları sayesinde bu günlere geldi. Evinizden, işinizden zaman ayırarak, kapı kapı gezerek AK Parti'yi iktidara taşıdınız" dedi. Yerel seçim sonuçlarında bir karamsarlık havasının oluşmaması gerektiğini belirten Taş, "Antalya'da bugüne kadar aldığımız en yüksek oy oranına ulaştık. 31 Mart seçimlerinde 46.3'e çıkardık" ifadelerini kullandı.