Başkan, Zeki için ağır konuştu

Antalyaspor'da krize dönüşen Zeki Yıldırım konusunda kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk sonunda patladı. Zeki'nin yaptıklarının herkese hakaret olduğunu söyleyen Öztürk, konuyla ilgili sert açıklamalar yaptı. Başkan Öztürk, son günlerde yaşanan gelişmelerde Zeki'nin yanlış yaptığını belirterek, "Hasan Subaşı Tesisleri'nde kendisine tahsis edilen hoca ve sağlık ekibi ile birlikte çalışmak yerine bizlerden izin isteyen Zeki'ye iyi niyetimizle 1 Ağustos'a kadar zaman verdik" dedi.

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Devamında Zeki'nin izinli olmasına rağmen Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenman yapmak istediğini söyleyen Öztürk, "Buna da izin verdik ve gelip çalıştı. Hatta bunu kendi sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Ancak son gelişinde kimseye bilgi vermeden tesise gelmiş. Kulüpteki arkadaşlarımız tarafından bu talep iletildi, biz de izin verdik. Kapıda 3-4 dakika bekletildiği için sıkıntı çıkmış. Sonra kendisini aradık ve 'gel' dedik. Ancak gelmedi. Devamında yaptığı sosyal medya paylaşımı bizim açımızdan bardağı taşıran son damla oldu" ifadelerini kullandı.

İŞTE KADRO DIŞI KALMA SEBEBİ

Zeki'nin kadro dışı kalmasının nedenini ilk kez açıklayan başkan Öztürk, "Sen, forma şansı bulamayınca yeleğini farklı zamanlarda 3-4 kez yere at. Kazandığımız maçlarda şans bulamadım diye soyunma odasında ve hafta içinde hocaya ve takım arkadaşlarına surat yap. Yönetim kurulu olarak 2. kaptanlık tebliğ edildiğinde 'Ben 2. kaptan olmam 1. kaptanım' diyerek başkanlık ofisinin kapılarını çarpıp çık. İlk 11 oyuncusu olmamasına rağmen TL bazında takımın en büyük garanti kontratını al. Takımda düşünülmediği için alt ligler dahil bir tek teklif gelmesin, sonra da 'Antalyalıyım' diye ayrıcalık bekle. Bu olmaz" şeklinde konuştu.

BU HEPİMİZE HAKARETTİR

Zeki'nin davranışının yanlış olduğunun altını çizen Başkan Öztürk, "Zeki'ye 'Antalya'nın çocuğu' diye ayrıcalık istemek; geçen sene kamp ödemesi olarak borç verdiği paranın milyonlarca katını hibe eden bizlere, Antalya'nın en zor döneminde göreve gelen, çalışan, başarılı olan teknik ekibe, canını dişine takarak tüm ekonomik sıkıntılara rağmen en üst seviyede mücadele eden futbolcu arkadaşlarımıza bir hakarettir. Eğer gerçek Antalyalı ve Antalyasporlu iseniz, kendi menfaatlerinizden önce Antalyaspor'un menfaatlerini düşünerek hareket edersiniz. Biz Zeki'de maalesef bunu göremedik" değerlendirkmesini yaptı



2-3 TRANSFER DAHA OLACAK

BU sene yapılan transferleri de değerlendiren başkan Öztürk, taraftarlara 3 yeni transfer müjdesi de verdi. Öztürk konuyla ilgili şunları söyledi: "Aslında bizim 5 transferimiz var. 3 genç futbolcu arkadaşımız ile anlaştık. Paul Mukairu, Ufuk Akyol ve Harun Kavaklıdere. Bu isimlere ilaveten geçen sezon kiralık olarak formamızı giyen Amilton ve Aatif ile anlaştık. Ayrıca Ferhat, Serdar, Tarık, Hakan, Boffin, Salih, Doukara ve kaptanımız Diego ile sözleşme uzattık. Hocamız ile de 3 yıllık olarak yeniden anlaştık. Bundan sonraki süreçte takıp ettiğimiz ve görüştüğümüz oyuncular arasından 2 ya da 3 isim ile anlaşmayı düşünüyoruz. Pozisyonel olarak sol bek ve santrfor mevkiinde takviye yapmayı planlıyoruz."