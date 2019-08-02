Camide çocuk aile buluşması

ANTALYA Korkuteli İlçe Müftülüğü, yakın zamanda restorasyonu tamamlanarak açılan Alaaddin Camisi'nde 'çocuk aile camii buluşması' düzenledi. İlçe Müftüsü Selim Yazıcı, "Birçok okul çağındaki çocuğumuzun ilçemizin ecdat yadigârlarından olan Alaaddin Camisi'ni görmediklerini ve Korkuteli'nin tarihini bilmediklerini gördük. İlk olarak Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle ilçemizin tarihi mekanlarıyla tarihini anlatmaya başladık" dedi.

TARİHİ ANLATTILAR

Tarihi anlatarak, tarihi eserlere sahip çıkma bilincini çocuklara aşılamak gerektiğinin altını çizen Selim Yazıcı, "Biz tarihimizi bilmezsek genç nesilleri geleceğe hazırlayamayız. Eğitim- öğretim başladığında periyotlar halinde tüm okul öğrencilerini tarihi eserlerimizi ve Korkuteli'nin tarihini anlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Programa 300'e yakın çocuk ve velileri katıldı.