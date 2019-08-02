Gururumuz Dilara

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FINLANDIYA Tampera'da yapılan, Down Sendromlular Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda kürsüyü kimseye bırakmayan Alanyalı down sendromlu özel sporcu, Dilara Çevik hem Türkiye'nin hem de Alanya'nın gururu oldu. Şampiyonada100 metrede 25.32 ve cirit atmada da 8.93 metre ile ikinciliği elde etti. Uzun atlamada 1.48 ve 400 metre koşuda ise 2.25 ile ikincilik kürsüne tekrar çıkan Dilara Çevik, toplamda 2 altın, 4 gümüş madalya olmak üzere Türkiye'ye 6 madalya kazandıran isim oldu