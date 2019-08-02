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İstihdama büyük destek

Giriş Tarihi: 2.8.2019
İstihdama büyük destek

Antalya Kepez Belediyesi, iş arayanlarla işverenleri buluşturacak ve bölgesel işsizliğin önlenmesinde önemli katkılar sağlayacak olan ' İş ve İstihdam Geliştirme Merkezi'nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlanması amacıyla oluşturulan merkezle ilgili bilgi veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, insan odaklı belediyecilik uygulamalarının yeni dönemin en önemli hedefi olduğunu vurguladı.

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Hakan Tütüncü, "Hemşerilerimizin bizlerden en büyük talepleri istihdamdı. Bir yanda iş arayan bireylerle karşılaşıyoruz, diğer tarafta da işçi arayan dostlarımızı görüyoruz. Proje ile iş arayanlarla işçi arayanları sağlıklı bir zeminde buluşturacağız. Ayrıca ihtiyaç listelerini belirleyecek ve geçtiğimiz günlerde başlayan iş garantili meslek eğitim kurslarını merkezimiz altında gerçekleştireceğiz. Girişimcilere yönelik desteklerle ilgili de danışmanlık yapacağız" dedi. Toplantıya İş-Kur İl Müdürü Veli Tekkanat ve İl Milli Eğitim Müdür Vekili Semra Bekar da katıldı.

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