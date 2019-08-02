Millet Bahçesi ihalesi yapıldı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Burdur'da yapılacak Salda Gölü Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı. 7 firmanın teklif sunduğu ihalede verilen en düşük teklif 14 milyon 699 bin TL olurken en yüksek teklif ise 32 milyon TL oldu. Değerlendirme sürecinin ardından kazanan firma ile sözleşme imzalanıp millet bahçesinin yapımına başlanacak. Millet Bahçesi yer tesliminden itibaren 365 günde tamamlanarak teslim edilecek.

ÇEVRE KORUNACAK

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, günübirlik kullanımdaki kirlilik önlenerek ve doğal doku korunarak Salda Gölü'nün gelecek nesillere bütün güzelliğiyle aktarılacağını söyledi. Bölgenin imara açılacağı veya etrafının betonlaşacağı iddialarını yalanlayan Özçelik, "Salda Gölü kıyısında hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmeyecek" diye konuştu.