Pazara kadar izin yapacaklar

Antalyaspor'un Bolu'da yaptığı ikinci etap kamp sona erdi. Son antrenmanı teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde yapan futbolculara pazar gününe kadar izin verildi. Son antrenmanda sahaya bir de davetsiz misafir geldi. Takımın kamp yaptığı otelin yakınlarındaki bir evden geldiği öğrenilen küçük köpek sahaya dalınca renkli görüntüler yaşandı.

EVDE ÇALIŞMA 5 AĞUSTOS'TA

Kampın son gününde futbolcular, FIFA tarafından dünyadaki tüm ülkelerin profesyonel futbolcularının oyları ile belirlenen 'World 11' için oy kullandı. Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği tarafından dağıtılan oy pusulalarını alan futbolcular, tercihlerini yapıp oy sandığına attı. Akrep, pazartesi günü Antalya'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yeni sezon çalışmalarına devam edecek.