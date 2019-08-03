8 yıl kulak zarı yırtık yaşamış

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Antalya'da?özel bir şirkette çalışan Burcu Demir (24), kulak zarındaki delik nedeniyle 8 yıl boyunca artan işitme kaybının boyutunu, ameliyat olduktan sonra anladı. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Ömer Tarık Selçuk tarafından gerçekleştirilen kulak zarı onarımı ameliyatı ile yeniden işitmeye başlayan Demir, "Çevremdeki herkes duymadığımı söylüyordu ama ben kabul etmiyordum" dedi.8 yıl önce denizde daldıktan sonra kulak zarı yırtılan Burcu Demir, insanların kendisine seslendiğini ancak üçüncü kez çağırılışında anladığın belirterek, "Dikkatsizlik sanıyordum. Ameliyattan sonra anladım, meğer duymuşuyormuşum. Şimdi işyerimde farklı katlardaki telefonları bile duymaya başladım" dedi.