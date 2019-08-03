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Kadınları’ buluştu

Kendilerine sosyal medyada ‘ Biz’ adını veren 52 bin üyeden 100 kişilik kadın grubu bir araya geldi

Giriş Tarihi: 3.8.2019
‘Antalya Kadınları’ buluştu

Antalya'da Yasemin Kaplan tarafından kurulan ve çığ gibi büyüyen gurup üyeleri ile kendilerine seçkin bir yer bulan 'Antalya Kadınlarıyız Biz' isimli sosyal medya grubu, Galatalı Et Balık Restaurant'ta bir araya geldi.

KADINLAR MATİNESİ
Yaklaşık 100 kişinin katıldığı buluşma renkli görüntülere sahne oldu. Üye sayısı 52 bin kişiyi bulan grubun buluşmasına birçok firma da hediye göndererek destek verdi. Kadınlar matinesi etkinliğinde Mavi Akustik Orkestrası'nın çalmış olduğu şarkılarla geceye katılan kadınlar gönüllerince eğlenme fırsatını yakaladı.

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‘Antalya Kadınları’ buluştu
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