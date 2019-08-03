Antalya Las Vegas gibi

PROFESYONEL Animasyon Yöneticileri Derneği (PAYD) Başkanı Eren Güngör, dünyada Las Vegas'tan sonra en fazla şov grubunu bünyesinde barındıran turizm destinasyonunun Antalya olduğunu bildirdi. Güngör, 1995 yılından itibaren Türkiye'de animasyon sektörünün hızla geliştiğini bildirdi.

250 GÖSTERİ GRUBU VAR

Antalya'da 250'ye yakın gösteri grubunun olduğunu kaydeden Güngör, "Las Vegas'dakiler kadar büyük ve kaliteli değiller ama dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar çok farklı gösteri programı bulunduran bir turizm merkezi yok. Otellerde yapılacaklar neredeyse artık bitti. Bundan sonra artık şehrin içerisinde de bir şeyler yapılması gerekiyor. Şehrin içinde bölge bölge olabilir bu. Kemer, Lara, Belek,Side Alanya gibi beş bölge olabilir. Bölge bölge bunu yapabiliriz. Oteller bir araya gelip festivaller düzenleyebiliriz" diye konuştu.