Engelsiz kafe’de jımnastık eğıtımı

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Muratpaşa Belediyesi'nin işlettiği Engelsiz Kafe, özel spor programlarına da ev sahipliği yapıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin Adalya Vakfı ile birlikte hizmete açtığı Engelsiz Kafe'nin özel çocuklarına yönelik olarak jimnastik eğitimi veriliyor. Jimnastik eğitiminde çocukların hareket ve denge kabiliyeti gelişirken sosyalleşmeleri de sağlanıyor. Pazartesi günleri saat 10.30'da başlayan jimnastik eğitimlerine down sendromlu çocuklar katılıyor. 6-12 yaş arası down sendromlu çocuklar için başlattıkları jimnastik eğitimine Engelsiz Kafe'de devam ettiklerini söyleyen eğitmen Nisa Ezgi Doğan, "Öğrencilerimizin hepsi ayrı bir yetenek ve beceri ile donatılmış. Spor yaparak daha kurallara uyarak disiplinli olacaklar ve sosyalleşecekler. İnsanlara yakınlaşmaları açısından çok faydalı" dedi.