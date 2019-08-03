Kurtuluşun yolu altyapıdan geçer

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, en büyük hayalinin 2 yıl sonra altyapıdan 5-6 oyuncuyu kadroya almak olduğunu söyledi. Korkmaz, "İnşallah burada oluruz ve bu gençleri Türk futboluna kazandırırız. Aile bağları güçlü olan bir takımız. Geçen sene o sonucu almamızın en büyük sebebi bu. Bunu oyuncular yaptı. En büyük silahımız olumlu olmak" dedi. TEK ÇAREMİZ ÜRETMEK

Dünyada en çok futbolcu ihraç eden ülkelerin Brezilya, Fransa ve Portekiz olduğuna dikkat çeken Korkmaz, "Türk futbolunun gelişimi açısından başka çare yok. Başka kurtuluş yolu. Türkiye'den yetişip dünyanın en iyi takımlarına giden futbolcular var. Demek ki oluyor. Bunun için ekstra bir formül gerekmez" diye konuştu.

BÜYÜK GAYRETİMİZ VAR

Kulüplerin altyapıya önem vermek zorunda olduğunun altını çizen başarılı teknik adam, "Doğru eğitmenler, doğru çalışma, doğru saha çalışması, doğru profesyonellik, doğru insanlık öğretilip A Takım'a verilecek. Biz de bu yönde iyi gayret sarf ediyoruz. Biz de hep beraber altyapıya yöneldik. Kurtuluşumuz altyapıda. Çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şu anda mevcut kadromuzda 3 tane oyuncumuz var. Onları geliştireceğiz. Oynar ya da oynamaz o konuda bir şey diyemem ama geliştirmeye çalışacağız. İnşallah oynarlar" ifadelerini kullandı.