Ölümler ders olmuyor

ANTALYA'DA motosiklet kazalarındaki can kaybını azaltmak için düzenlenen Hayata Kastım Yok, Kaskım Var projesi kapsamında denetimler sıklaştı. Bilgilendirme kampanyaları ve ceza yağan denetimlere rağmen kask sorunu ise devam ediyor. Kasksız motosiklet kazalarının son kurbanı Gazipaşa ilçesinden Alihan Görgülü oldu. 27 Temmuz'da Beyobası Mahallesi Sugözü grup yolunda traktör ile çarpışan ve başından ağır yaralanan Alihan Görgülü, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

İLÇEDE İKİNCİ KAZADA

Kaza sırasında kask takmadığı belirlenen Görgülü için Korubaşı Canavarcık Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Görgülü'nün toprağa verildiği gün, yine Gazipaşa'da meydana gelen motosiklet kazasında ise kasksız motosiklet sürücüsü Ö.F.K. (52) kazadan ucuz kurtuldu. Motosikletten düşerek başından yaralanan Ö.F.K. hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Nihat Düz, kaza yerine toplanan meraklı kalabalığa sıcağı sıcağına kask eğitimi verdi.



321 BİN LİRA CEZA

ANTALYA'NIN 19 ilçesinde de kask denetimleri sürüyor. Denetimlerin en yoğun olduğu ilçelerin başında Manavgat geliyor. Manavgat ilçesinde 17 Temmuz'dan sonra kask denetimine başlayan jandarma trafik timleri 262'si kasksız sürücü olmak üzere toplam 653 sürücüye 321 bin 387 lira ceza kesti. Korkuteli ilçesinde de kavşaklarda kask takmayan motosiklet sürülerini durduran polis ekipleri ceza kesti.