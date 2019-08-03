Serik Belediyespor’un ilk maçı Erzıncan’la

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Serik Belediyespor, ilk maçını Anagold 24Erzincanspor ile oynayacak. Maç 1 Eylül Pazar günü İsmail Oğan Stadı'nda oynanacak. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışması için Afyonkarahisar'a gidecek olan Serik Belediyespor'da moraller yerinde. Kadrosunda bulunan 26 oyuncu ile kampa başlayacak olan Serik Belediyespor'un Kocaeli Kartepe Yaylası'nda iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyleyen Teknik Direktör Mehmet Şansal,dedi.