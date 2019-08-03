Sevimli dostlara mama desteği

Antalya'nın? Gazipaşa ilçesinde yaşayan Ruslar, Sokak Hayvanları Barınağı'na mama bağışında bulundu. Kendi aralarında topladıkları bağışla yaklaşık yarım ton mama alan Ruslar, kargodan teslim aldıkları mamaları, hayvan barınağına teslim etti. Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı'na gelen Rusları, barınak müdürü Michael Meindel karşıladı. Müdür Meindel, barınakla ilgili bilgi verip, üniteleri gezdirdi.

BARINAKTA 270 KÖPEK VAR

Gazipaşa Sokak Hayvanları Barınağı Müdürü Michael Meindel, "Barınağımızda an itibariyle 270 adet köpek bulunuyor. Bu kapsamda daha fazla barınak ve mamaya ihtiyacımız var. Zaman zaman yardımlarla ayakta durabiliyoruz. Bu hayvanları korumak hepimizin görevi" dedi. İlçede yaşayan Larisa Tuncer, "Biz Gazipaşa'da tek barınak var. Ne ihtiyaçları varsa temin ediyoruz" diye konuştu.