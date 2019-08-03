Turizmde hedef yarılandı

TURİZMDE rekorlar yılı ilan eden ve turist sayısında bu yıl 16 milyonu hedefleyen Antalya'ya 7 ayda gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine yüzde 16'lık artış göstererek 8 milyon 193 bin 924'e ulaştı. En çok turist gönderen ülkeler sıralamasında geçen yıla oranla yüzde 12.4'lük artış sağlayarak 2 milyon 976 bin sayısına ulaşan Rus turistler ilk sırada yer aldı. Toplam turist sayısının yüzde 38'ini oluşturan Rusya'dan geçen seneye göre gelen turist sayısında 329 bin 253 artış yaşandı.

İKİNCİ ALMANLAR

Rusya'nın ardından en çok turistin geldiği ülke Almanya oldu. Almanya, yüzde 18,70'lik artışla 1 milyon 326 bin 770 rakamına ulaşırken, toplam rakamdaki payı yüzde 16.90 oldu. Üçüncü sırada ise 459 bin 822 turist ile Ukrayna yer aldı. Antalya'ya sadece temmuz ayında 2 milyon 450 bin 650 yabancı turist geldi. Antalya Havalimanı'na bu yoğun dönemde saatte 20 uçak iniş yaptı. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yıl sonunda 16 milyonluk turist sayısı hedefinin yakalanacağını açıkladı. Atmaca, "Temmuz iyi geçti, ağustostaki rezervasyonlar da şu anda iyi gözüküyor" diye konuştu.