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‘Yıldırım’ gibi yetişti

’nın Alanya ilçesinde halk otobüsünde bayılan hamile kadını, güzergahını değiştiren otobüs şoförü Yıldırım hastaneye yetiştirerek günün kahramanı oldu

Giriş Tarihi: 3.8.2019
‘Yıldırım’ gibi yetişti

ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde Dinek Mevkii ile fakülte hattında çalışan Mehmet Emin Yıldırım, kullandığı 07 HDN 50 plakalı özel halk otobüsüne Hacet Mahallesi'nde binen hamile olduğu öğrenilen bir kadın kısa süre sonra bayıldı. Orta sıralarda ayakta duran ve durakta inmek isteği sırada birden fenalaştığı gören yolcular, kadını koltuğa alarak durumu şoför Yıldırım'a söyledi.

20 DAKİKA YERİNE 7 DAKİKA
Bunun üzerine Yıldırım, güzergahını değiştirerek içindeki yolcularla birlikte fenalaşan kadını Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kadının fenalaşması ve hastaneye yetiştirme anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Yaklaşık 4 yıldır otobüs şoförü olarak çalışan Mehmet Emin Yıldırım, "Yolcular biraz panikledi. Ben de 'inecek olan varsa burada insin, yoksa hastaneye kadar durmayacağım' dedim. 20 dakikalık yolu 7 dakikaya indirerek bayılan kadını hastaneye yetiştirdim. Kadının ailesi de teşekkürlerini iletti" dedi.

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‘Yıldırım’ gibi yetişti
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