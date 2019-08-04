Antalya açık hava galerisi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı motorlu kara taşıtları verilerine göre Batı Akdeniz bölgesini oluşturan Antalya, Isparta ve Burdur'da toplam 1 milyon 394 bin 31 araç buluyor. Antalya'da haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 81 bin 786. Bu taşıtların yüzde 47,1'ini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,1'ini kamyonet, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4'üncü sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 284 bin 697 motosiklet sayısı ile 322 bin 947 olan İstanbul'dan sonra 2. sırada yer aldı.

BÖLGENIN DURUMU

Isparta'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 177 bin 210 adet taşıt bulunuyor. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımında 29. sırada yer aldı. Burdur'da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 135 bin 35 adet taşıt bulunuyor. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bakımından 38. sırada yer aldı.