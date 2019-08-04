Antalya’da Atatürk devlet hastanesı’nde uğraş terapisi

744 kayıtlı hastanın tedavi gördüğü Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi mutfağında hastalar uzman eğitmenler gözetiminde 'Uğraş Terapisi'nde resim odasında muhteşem eserler ortaya çıkarıyor. Hastalar, el işi atölyesinde boyama tekniği ile hayal dünyalarını konuşturuyor. Sanatla tedavi olan hastalar, devletin sağladığı olanaklarla ortaya koyduğu eserler merkezin duvarlarında sergiliyor.
Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesi'nin 'Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde hastalar tedavi edilirken el sanatlarını öğreniyor. 744 hastanın çoğu tedavi sonrası iş sahibi oldu