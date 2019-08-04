Asırlık gelenek

BUGÜN NELER OLDU

KUMLUCA Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Karagöl Yayla Şenlikleri, unutulmaya yüz tutan oyunların sergilenmesiyle başladı. Eşeklerle harman dövümünün canlandırılması ilgiyle izlendi. Şenliklerde, geçmişteki yaşam şartları, kullanılan tarım aletleri tanıtıldı, unutulmayla karşı karşıya alan oyunlar canlandırıldı. Çıngırak oyununun yanı sıra, eşeklerle harman dövülmesi büyük beğeni topladı. Ortaköy Mahallesinin keşkek dağıtmasının ardından, halk oyunları, orta oyunları gösterileri yapıldı. Gece yöresel sanatçıların seslendirdiği türkülerle sona erdi. Temsili harman dövme, gösterisinin mimarı Cahit Karataş ise "Bugünkü gibi tahtaravelliler yoktu. Bugünkü tahtaravellilerin en kralı biraz önce yaptığımız çıngırak oyunudur. Çocukluğumuzda bir bu cıngırank oyunumuz vardı. Birde boynumuzda lastik sapanımız vardı. Amacımız geçmiş kültürümüzü geleceğe taşımak" dedi.