Avokadoda 50 milyon rekolte

BUGÜN NELER OLDU

Alanya ilçesinde avokado hasadı başladı. Alanya Avokadocular Birliği Başkanı Sevilgen, sezondan umutlu olduklarını belirtirken, bu seneki ürünlerin kalitesinin gayet düzgün olduğunu söyledi. Rekoltenin yüksek olduğunu vurgulayan Sevilgen, "Bu sene geçen yıla oranla ürünün daha fazla olduğunu görüyoruz. Geçen yıl 40 milyon adet civarında üretimimiz olmuştu. Bu sene 50 milyon civarında bir beklentimiz var" dedi. Sevilgen, "Geçen yıllarda ciddi anlamda bir ihracat yapmıştık. Bu sene Romanya, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, İran başta olmak üzere ihracatımız olacak" dedi.