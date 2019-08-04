Bisiklete binin hareketi seçin

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Bakanlığı'nın 'Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Yaşam' Programı kapsamında Bucak İlçe Sağlığı Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere verilmek üzere Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ve bazı kurumlara 162 adet bisiklet dağıtıldı. Bucak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım törenine Kaymakam Yalçın Sezgin, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, İl Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Damarcan, Bucak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Yalçın Meçikoğlu ve öğrenciler katıldı. Burdur Sağlık Müdürü Reha Sermed Aygören, bisiklet ile hareketli hayat sistemini oluşturmak istediklerini, çocuklara ve gençlere sporu sevdirmek, onları birer sporcu birey olarak yetiştirmek hedefini arzuladıklarını belirtti.