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Doktor tavsiyesine uyup özel müze açtı

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Doktor tavsiyesine uyup özel müze açtı

ISPARTA'DA, babası, eşi ve oğlunu kanserden kaybettikten sonra doktorunun 'şehir yaşamından uzaklaş' dediği terzi Raziye Balcı (60), köyünde 3 bin eserin yer aldığı Etnografya Müzesi kurdu. Eşinden kalan emekli maaşıyla yaşamını sürdüren Balcı, evinde organik sebze ve meyvelerle yaptığı reçelleri satarak 10 öğrenciye burs veriyor.

ÜCRET VERMEDEN 10 BİN KİŞİ GEZDİ
Balcı, "Amacım geçmişten geleceğe Yörük kültürünü aktarmak. Yeni nesillere bu medeniyeti göstererek, dokunarak, hissederek, yaşayarak anlatmak istiyorum" dedi. Girişi ücretsiz olan müzeyi 3 yılda 10 bin kişi gezdi.

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Doktor tavsiyesine uyup özel müze açtı
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