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Falezlerden denize düştü

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Falezlerden denize düştü
ANTALYA'DA falezlerde oturduğu sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi yaralandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerindeki Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Akşam saatlerinde park içerisindeki falezlere gelen bir kişi, kayalıklarda oturarak denizi izlemeye başladı. Bir süre sonra bölgeden 3 el silah sesi duyan çevredekiler, oturan kişinin de aynı anda 30 metreden denize düştüğünü gördü. Deniz polisi kısa sürede yaralıya ulaşarak bota aldı. Kaleiçi Yat Limanı'na getirilen yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleden sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri yaralının düştüğü bölgede yaptığı incelemede 3 adet boş kovan buldu.
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Falezlerden denize düştü
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