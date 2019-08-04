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Hentbolcular güç depoluyor

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Hentbolcular güç depoluyor
CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2019-2020 sezonunda Türkiye'yi EHF Kupası'nda temsil etmeye hazırlanan ve ilk maçını 31 Ağustos tarihinde oynayacak olan 'Parkenin Akrepleri', ilk çalışmalarını fizik kondisyon antrenmanlarına ağırlık vererek yapıyor. Başantrenör Fatih Işık denetiminde yapılan antrenmanlar, yorucu geçiyor. Sezonun ilk çalışmaları olmasına rağmen oyuncularının istek ve hırsından memnun olduğunu belirten Işık, "Oynayacağımız ilk resmi maça kadar hazır olacağımızı düşünüyoruz. Antalyasporumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.
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Hentbolcular güç depoluyor
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