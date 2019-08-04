Hentbolcular güç depoluyor

BUGÜN NELER OLDU

CIP Travel Antalyaspor Hentbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. 2019-2020 sezonunda Türkiye'yi EHF Kupası'nda temsil etmeye hazırlanan ve ilk maçını 31 Ağustos tarihinde oynayacak olanilk çalışmalarını fizik kondisyon antrenmanlarına ağırlık vererek yapıyor. Başantrenör Fatih Işık denetiminde yapılan antrenmanlar, yorucu geçiyor. Sezonun ilk çalışmaları olmasına rağmen oyuncularının istek ve hırsından memnun olduğunu belirten Işık,ifadelerini kullandı.