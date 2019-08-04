‘Keşke o yaşasaydı da 15’inci olsaydık’

Alanyasporlu millli futbolcu Efecan Karaca, A Milli Takım'da forma giymesinin çocuk hayali olduğunu söyledi. Milli formayı sürekli hak etmek için çok çalışacağını anlatan Efecan, "Çok şükür ki çocukluk hayalimi gerçekleş- olmak ve bunun için daha çok çalışacağım. A Milli Futbol Takımı'na beni ilk kez Şenol Güneş hoca çağırdı. Bu şansı bana verdiği için kendisine teşekkür ederim" dedi. Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası'na kesinlikle gideceğini ifade eden Efecan, "Önümüzde Moldova ve Andorra maçları var. Buradan da 6 puan ile çıkarsak şampiyonaya katılacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

ONA ÖLÜMÜ YAKIŞTIRAMADIK

Geride kalan sezonu değerlendiren Alanyasporlu futbolcu, "Geçen yıl ikinci yarıda iyi bir çıkışımız vardı. Takım olarak gayet iyiydik. UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Ancak talihsiz bir olaydan sonra arkadaşımız Sural'ı kaybettik. Tabi bu olaydan sonra kalan maçlarda motivasyonumuz düştü. Belki o olay olmasaydı, arkadaşımız vefat etmeseydi Avrupa Ligi'ne gidebilirdik. Yine de ligi 9. sırada bitirdik. Keşke hiçbir şey olmasaydı, ligi 15. bitirseydik de Sural'ı kaybetmeseydik. Ancak hayatta bunlar maalesef ki var" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ AVRUPA'YA GİTMEK

Efecan, yeni sezonda hedeflerinin Avrupa Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olduğunu vurgulayarak, "Hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda yukarılara oynamak istiyoruz. Oturmuş bir takımımız ve kaliteli ayaklarımız var. Erol hocanın söylediklerini şu ana kadar uyguladığımızı düşünüyorum. Hocamızın geldiği takım Yeni Malatyaspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. Onun hedefi yine orası. Ayrıca Türkiye Kupası'nda da ilerlemek istiyor. Bizim de hedeflerimiz bu yönde. Hiçbir zaman demedim ama bu kez söylüyorum, inşallah Avrupa Ligi'ne katılırız."