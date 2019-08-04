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mıllı takım’da

Giriş Tarihi: 4.8.2019
Leyla Yaman mıllı takım’da
ANTALYASPOR Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren voleybol kursları ilk meyvesini verdi. Geçtiğimiz aylarda Antalyaspor Spor Okulları'nda eğitim almaya başlayan 2006 doğumlu Leyla Yaman, kısa sürede ilerleme kaydederek küçük yaş milli takım aday kadrosuna davet edildi. Antalyaspor Voleybol A Takım Antrenörü Gökhan Egeli, "Voleybol şubemizin ikinci yılında altyapıya önem vererek 'Antalya'nın Çocukları Antalya'nın Takımı' sloganı ile kalıcı, sürdürülebilir bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Altyapıda Veysel Gürsoy hocamızın özverili çalışmaları bizi filede en üst seviyeye taşıyacak" dedi.
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Leyla Yaman mıllı takım’da
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